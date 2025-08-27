قصة مبتخلصش.. حقيقة رجوع شيرين لحسام حبيب

مازالت أخبار عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب، تشعل وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين نفي وتأكيد، من قبل أهل الطرفين وحديث حسام حبيب.

نفى والد الفنان حسام حبيب الأخبار المتداولة عن هجومه على الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال والد حسام حبيب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه استمع للأنباء التي تتحدث عن نيتها في الاعتزال، مؤكدا أنها "قيمة كبيرة وثروة قومية، ربنا يصلح حالها، وأنا بحبها جدا وهي تعلم ذلك".

أصدر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على تصريحات حسام حبيب الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في بيانه: «هام.. باسم العائلة نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة، والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف، أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص، ونحتفظ بحقنا في الرد القانوني».

