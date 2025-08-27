التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين

قال هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف قدم أكثر من 67 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.

وأوضح أن هذه المساعدات شملت 11 قافلة، تضمنت نحو 3300 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وإيوائية وطبية، في جهود مكثفة لدعم السكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في القطاع.

قاعدة بيانات موحدة لتعزيز العمل الأهلي في مصر

أشار عبد الفتاح، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، على قناة “دي إم سي”، إلى أن التحالف أنشأ قاعدة بيانات موحدة، تهدف إلى تعظيم جهود العمل الأهلي في مصر.

ولفت إلى أن هذه المنظومة المنظمة، تسمح بتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات بشكل دقيق ومنظم؛ ما يعكس احترافية عالية في التنسيق والتخطيط.

تضافر 36 كيانًا ومؤسسة في منظومة متكاملة

نوه عبد الفتاح بأن التحالف يضم حوالي 36 كيانًا ومؤسسة أهلية تعمل بتنسيق كامل على قلب رجل واحد، حيث يعرف كل فريق دوره بدقة ويؤدي مهامه بفعالية، هذا التنسيق المحكم أسهم في تنفيذ حملات إنسانية ضخمة، ودعم مستمر لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

تنسيق دقيق مع الجانب المصري لتلبية احتياجات غزة

أكد عضو التحالف الوطني، أن إرسال القوافل إلى غزة، يتم عبر تنسيق مباشر مع الجهات المصرية المختصة؛ لتحديد احتياجات القطاع بدقة، وتشمل المساعدات “سيارات إسعاف" و"خيم إيوائية” وغيرها من “المستلزمات الإنسانية”؛ ما يضمن استهداف المناطق الأكثر حاجة، وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.

ملحمة وطنية في دعم غزة

وختم عبد الفتاح حديثه، بالإشادة بالجهود المشتركة بين المؤسسات الأهلية والمتطوعين الشباب، والتي وصفها بأنها "ملحمة كبيرة" في دعم أهل غزة، وهذه الروح الوطنية والعمل الجماعي يعكسان التضامن العميق مع المتضررين في القطاع، ويبرزان الدور الحيوي للعمل الأهلي في مواجهة الأزمات.