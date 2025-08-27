استجابة لصدى البلد.. رئيس الوزراء يوجه محافظ القاهرة بتوفير مساحات خضراء للمواطنين

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سؤال صحفي صدى البلد الخاص بالمناطق الخضراء في القاهرة، قائلا، سيكون هناك توجيه فوري لمحافظ القاهرة لمتابعة تطوير الحدائق من المعادي وحتى حلوان، وذلك لتوفير المساحات الخضراء المواطنين.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، نسعى إلى زيادة المساحات الخضراء في القاهرة الكبرى، وسأقوم بمتابعة الأمور على أرض الواقع بنفسي.

ولفت إلى أن الملفات التي سيتم مناقشتها مع رئيس الوزراء اللبناني تتمثل في التحديات التي تواجه لبنان وما يحتاجه لبنان من دعم وخدمات من مصر، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمار