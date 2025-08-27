من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على الإدارة والتشغيل لعدد من الأصول، مشيرا إلى أن دول العالم، تعطي المرافق الهامة ومنها المطارات للقطاع الخاص.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، إن الشركات العالمية، هي التي تدير المطارات، مؤكدا أن الدولة طرحت مطار برج العرب، على شركات متخصصة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص أجدر بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات، مؤكدا أن الدولة أعلنت عن خطتها، وهناك توجيهات لوزير الطيران بالعمل والتعاون مع تلك الشركات.