أحمد موسى لـ أحمد عبد القادر «ميدو»: من يقف إلى جانب بلده يستحق التقدير |فيديو

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر "ميدو"، بعد الإفراج عنه عقب فترة اعتقال تعسفي في بريطانيا، مشيراً إلى أنه تواصل معه فور خروجه.

وقال “موسى”، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن ميدو تصرّف بدافع الدفاع عن وطنه، مؤكداً أن كل من يقف إلى جانب بلده ويضع المصلحة العامة نصب عينيه يستحق التقدير، رغم ما قد يتعرض له من هجوم أو تضييق.

وأضاف أن هناك من يتلقى دعماً مالياً وإعلامياً للهجوم على مصر، في الوقت الذي يواجه فيه كل من يدافع عن الدولة حرباً ممنهجة من جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج.



وأفرجت السلطات البريطانية، فجر اليوم؛ عن أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بعد توقيفه مؤقتًا في لندن على خلفية مواقفه المؤيدة للسفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

وكان عبد القادر قد ألقي القبض عليه أمس، ما أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط الجالية المصرية بالخارج، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عنه.



