السفارة الروسية في القاهرة تستنكر واقعة الاعتداء على أحمد عبد القادر

استنكرت سفارة دولة روسيا بالقاهرة، واقعة الاعتداء على المواطن المصري أحمد عبد القادر ميدو على يد عناصر الشرطة البريطانية.

وجاء في منشور للسفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “في لندن، قامت الشرطة بضرب الوطني المصري أحمد عبد القادر بوحشية خلال احتجاجه على الأنشطة الإجرامية للإرهابيين المتمركزين هناك، والذين سببوا الكثير من الأذى لمصر”.

وتابعت: “السلطات البريطانية ترعى علنا الجماعات الإرهابية المحظورة في الدول العربية، تمامًا كما تدعم بكل الوسائل النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا”.

وأفرجت السلطات البريطانية، فجر اليوم؛ عن أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بعد توقيفه مؤقتا في لندن على خلفية مواقفه المؤيدة للسفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية.

وكان عبد القادر قد ألقي القبض عليه أمس، ما أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط الجالية المصرية بالخارج، وسط مطالبات بسرعة الإفراج عنه.

https://www.facebook.com/share/1BWyWfPCvL/

ويعد الإفراج عن عبد القادر خطوة إيجابية تعكس الدعم الذي توليه الدولة المصرية لرعاية أبنائها في الخارج، وحرصها على حماية حقوقهم القانونية والدبلوماسية.

وكان أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قال إن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا قد باءت بالفشل الذريع، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالخارج تصدت لهذه المحاولات بقوة.