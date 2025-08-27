قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
برلمان

مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج

أحمد عبد القادر ميدو
أحمد عبد القادر ميدو
معتز الخصوصي

ناصر: الرئيس السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون

رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه

وكيل دفاع النواب: الإفراج عن ميدو رسالة من الرئيس لحماية المصريين في الخارج
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن ، نتيجة جهود وزارة الخارجية والدولة المصرية ، حيث اتضح أن هناك كيل بمكيالين تجاه مواطن مصري يدافع عن سفارة بلده في لندن وآخر إرهابي يحاول الاعتداء على مقر السفارة المصرية في لندن.

وطالبوا الحكومة البريطانية، أن يكون لها موقف واضح من جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

في البداية قال اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن ، جاء نتيجة جهود جبارة من جانب وزارة الخارجية و الدولة المصرية من أجل المواطن المصري في أي مكان.

وأكد العوضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الجهود الجهود ظهرت منذ بداية القبض على أحمد عبدالقادر ميدو في لندن من جانب الشرطة البريطانية ، حيث كانت هناك تحركات من جانب وزارتي الهجرة والخارجية أثمرت عن الإفراج عن رجل وطني يدافع عن بلده في الخارج ، ضد الجماعات الإرهابية التي تقوم بتدبير كل المؤامرات ضد مصر في الخارج.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحكومة البريطانية، أن يكون لها موقف واضح من جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

وقال اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو في لندن ، جاء نتيجة جهود وزارة الخارجية والدولة المصرية ، حيث اتضح أن هناك كيل بمكيالين تجاه مواطن مصري يدافع عن سفارة بلده في لندن وآخر إرهابي يحاول الاعتداء على مقر السفارة المصرية في لندن.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك رسالتين في هذا المشهد ، حيث تتمثل الرسالة الأولى من الإخوان الخونة والعملاء الذين يعملون ضد الوطن ، والرسالة الثانية من الشباب الذي يحب بلده دائما ويدافع عن القضية الفلسطينية.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن هناك تدخلات من وزارة الخارجية والقيادة السياسية للدفاع عن أحمد عبد القادر ميدو وأمثاله ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ىسبق وأن أكد أنه لن يمسح بتعرض أي مصري في الخارج لأي ضغوط.

وتابع: أسلوب الإخوان ممنهج ومرتبط بإصدار تكليفات يقوموا بتنفيذه بكل حذافيره ، وثبت باليقين بما لايدع مجال للشلك عمالة الإخوان في الخارج وأنهم يلبوا النداء سريعا.

وأضاف: العناصر الإخوانية ثبت خيانتها للبلد ، حيث أننا لم نرى أحد ثار أمام السفارة الإسرائيلية ، مشيرا إلى أن الهدف من تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية في الخارج هو الضغط على النظام المصري بحجه أنه لايساند القضية الفلسطينية ، على الرغم من أن مصر من أكثر الدول التي ساندت القضية الفلسطينية.

واختتم: هنا تكمن قوة الشباب المصري في الخارج ، والذي خرج بأعداد غفيرة تدافع عن البلد بدون أي توجيهات ، وهذا الشباب أكثر جاهزية من الإخوان.

وأعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.

