رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه

قال اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن ، جاء نتيجة جهود جبارة من جانب وزارة الخارجية و الدولة المصرية من أجل المواطن المصري في أي مكان.

وأكد العوضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الجهود الجهود ظهرت منذ بداية القبض على أحمد عبدالقادر ميدو في لندن من جانب الشرطة البريطانية ، حيث كانت هناك تحركات من جانب وزارتي الهجرة والخارجية أثمرت عن الإفراج عن رجل وطني يدافع عن بلده في الخارج ، ضد الجماعات الإرهابية التي تقوم بتدبير كل المؤامرات ضد مصر في الخارج.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحكومة البريطانية، أن يكون لها موقف واضح من جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

وأعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.