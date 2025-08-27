قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه

معتز الخصوصي

قال اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن ، جاء نتيجة جهود جبارة من جانب وزارة الخارجية و الدولة المصرية من أجل المواطن المصري في أي مكان.

وأكد العوضي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الجهود الجهود ظهرت منذ بداية القبض على أحمد عبدالقادر ميدو في لندن من جانب الشرطة البريطانية ، حيث كانت هناك تحركات من جانب وزارتي الهجرة والخارجية أثمرت عن الإفراج عن رجل وطني يدافع عن بلده في الخارج ، ضد الجماعات الإرهابية التي تقوم بتدبير كل المؤامرات ضد مصر في الخارج.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الحكومة البريطانية، أن يكون لها موقف واضح من جماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا.

وأعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.

