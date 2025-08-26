قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
أخبار العالم

الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر

الشاب المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ”ميدو”
علي صالح

شهد قضية احتجاز أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، تطورات متلاحقة، بعدما ألقت السلطات البريطانية القبض عليه في لندن مساء 25 أغسطس الجاري، فيما أطلقت سراح نائبه أحمد ناصر بعد ساعات من التحقيق.

وفي خطوة رسمية، أوكلت السفارة المصرية في لندن محامياً للترافع عن رئيس الاتحاد ومتابعة ملف القضية من جميع جوانبه، في إطار حرص الدولة على رعاية مصالح أبنائها بالخارج وضمان توفير الدعم القانوني اللازم. 

وأكد أحمد ناصر عقب الإفراج عنه أن وضعه "مستقر تماماً"، مشيراً إلى أن الإجراءات جارية للإفراج عن عبد القادر خلال الساعات المقبلة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، شدد خلاله على متابعة مصر الدقيقة للقضية، مطالباً بسرعة استجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري والإفراج عنه في أقرب وقت. 

كما كلف الوزير السفارة المصرية في لندن بالتواصل المباشر مع السلطات البريطانية المختصة وتقديم كافة الخدمات القنصلية لرئيس الاتحاد.

وتطرق الاتصال كذلك إلى مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن، حيث اتفق الجانبان على الدفع نحو الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الخطيرة في قطاع غزة، إذ جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الكارثة الإنسانية.

وبينما تترقب الجالية المصرية في بريطانيا نتائج التحقيقات الجارية، يعكس التدخل الرسمي والجهود الدبلوماسية تحركاً متوازياً يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين المصريين بالخارج وصون مصالحهم في مواجهة أي تحديات.

