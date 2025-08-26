قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطانى
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطانى
علي صالح

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع السيد "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني يوم الثلاثاء، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والاتجاه نحو ترفيعها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية، وبما يؤدي الي تعميق التعاون المشترك فى المجالات المختلفة.

وعلى الصعيد الإقليمى، تبادل الجانبان وجهات النظر والرؤى إزاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، حيث أدان الوزير عبد العاطي استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي الإنساني والتي كان آخرها استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني والاقتحام الاسرائيلي المرفوض وغير المبرر لمدينة رام الله، مؤكداً رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة والاستمرار في عرقلة اسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية مما ادى إلى تدهور كارثى غير مسبوق للوضع الإنسانى فى غزة وصولاً إلى المجاعة، منوهاً الى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورحب وزير الخارجية بإعلان عدد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم، منوهاً بأن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية للمسئول البريطاني أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصرى  أحمد عبد القادر فى لندن مساء أمس ٢٥ أغسطس، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والاسباب التى أدت لذلك، مؤكداً تطلعنا للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

من جانبه، كلف الوزير عبد العاطي السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لسرعة استجلاء ملابسات القبض علي المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.

احمد عبدالقادر وزير الخارجية مستشار الأمن القومي البريطاني وزارة الخارجية قطاع غزة بدر عبدالعاطي

