أحمد عبدالقادر ميدو بعد خروجه من السجن: رسالة السيسي وصلت للعالم.. ومصر لا تتخلى عن أبنائها

قال البطل المصري أحمد عبد القادر ميدو، عقب خروجه من السجن في لندن دون أي شروط: «أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وكل مؤسسات الدولة المصرية على موقفهم ودعمهم للشباب، كما أوجه خالص الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل الذي انتفض خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنديدًا بالقبض عليّ».

من جانبه، أعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج أحمد عبدالقادر ميدو بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال ناصر عبر صفحته الرسمية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبد العاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج».

وأضاف أن هذه الرسالة موجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة مختلف التحديات.