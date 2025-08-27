قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
سارة عبد الله

أعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.

الافراج عن أحمد عبد القادر ميدو

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، وذلك بعد تصديه لمحاولة اعتداء على السفارة المصرية في لندن.

أحمد ناصر

ونشر أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ولاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على فيسبوك"، أن الشرطة والمخابرات البريطانية تدخلت بعد مواجهة عبد القادر لمجموعة من المهاجمين بمفرده، واصفًا إياه بالأسد الذي تصدى لهم رغم تفوقهم العددي.

سبق أن أكد عبد القادر أن جميع محاولات المعتدين لاقتحام السفارات المصرية في أوروبا قد فشلت، مشيرًا إلى نجاح الجالية المصرية بالخارج في التصدي لهذه التحركات، ومنها إحباط محاولة أمام السفارة المصرية في هولندا.

أحمد عبد القادر 

أفرجت الشرطة البريطانية عن أحمد ناصر بعد ساعات من احتجازه إثر تصديه لمحاولات الاعتداء على السفارات المصرية من قبل جماعة الإخوان في أوروبا.

وقال أحمد ناصر على “فيسبوك” عقب الإفراج عنه: "مصر دولة قوية وجبارة.. والحمد لله أنا خرجت حالًا".

بينما قال علاء عبد القادر، شقيق أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج بالمملكة المتحدة، إن شقيقه بخير ومن المقرر الإفراج عنه خلال ساعات، بعد توقيفه من قبل الشرطة البريطانية أثناء محاولته التصدي لاعتداء على مقر السفارة المصرية في لندن.

أحمد عبد القادر ميدو أحمد ناصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
