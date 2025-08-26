التنسيقية : اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا ازدواجية وانحياز للجماعة الإرهابية

أدان المهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر اعتقال الأجهزة الأمنية في لندن البطل المصرى أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج عقب إعلانه تصديه لأى محاولات للهجوم على السفارات المصرية في الخارج من قبل عناصر جماعة الأخوان الارهابية .

وقال "الباز" في تصريحات صحفية إنه في ظل حملات الهجوم الكبيرة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية على مقرات السفارات والقنصليات المصرية في عدد من دول العالم كان من المفترض على قوات الشرطة والسلطات في تلك الدول الحفاظ على أمن سفاراتنا وحمايتها من كافة محاولات الهجوم ، مشيراً إلى أن الجاليات المصرية بالخارج قامت بدورها الوطني وشعرت بالخوف على سفارتها التي تعد عنوان للدولة المصرية وقامت بتنظيم وقفات تضامنية أمام السفارات المصرية في مختلف الدول الأوروبية للتعبير عن ذلك .

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أننا فوجئنا بقيام قوات الأمن الانجليزي باعتقال البطل المصري ميدو بدلاً من القبض على الإرهابيين وهو ما يمثل ازدواجية في المعايير من قبل ومنع حق المصريين في الخارج في حماية سفارات دولتهم ضد جماعة إرهابية لفظها جموع الشعب المصري .