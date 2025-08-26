قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة ملك من الحكومة؟
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرة.. أمين الإفتاء يجيب
نقابة السكة الحديد تكرم خفير مزلقان بني سويف لشجاعته
تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في شوط المباراة الأول دون خطورة واضحة
معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا البنا: اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر انتهاك صارخ للحقوق

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا
فريدة محمد

استنكر النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قيام السلطات البريطانية بالقبض على الشاب المصري أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مؤكداً أن اعتقاله بعد انتهاكا صارخا لكافة قوانين ومواثيق حقوق الإنسان والحريات وتعدي على حق الإنسان في التعبير عن رأيه.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الشاب المصري أحمد عبد القادر لم يرتكب جرما وكل ما فعله أنه عبر عن رأيه برفض الحملات المشبوهة التي تحرص ضد الدولة المصرية وتدعو لغلق السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دفاعاً عن بلده، إلا أن السلطات البريطانية تركت المعتدين على السفارات من خونة الأوطان والمرتزقة وأتباع جماعة الإخوان الإرهابية وبدلا من حماية السفارة المصرية من هذه الاعتداءات والتصدي للمخربين تقوم بالقبض على الشاب المصري الذي وقف ليدافع عن سفارة بلاده ويحميها.

وأضاف البنا، أن بريطانيا تناقض نفسها وتخالف مبادىء حقوق الإنسان التي تتشدق بها وتكيل بمكيالين، الأمر الذي يكشف عن التناقض الواضح بين الشعارات التي ترفعها بريطانيا حول حماية الديمقراطية وحرية الرأي، وبين ممارساتها الفعلية على أرض الواقع وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات، وقرار القبض على أحمد عبد القادر خطوة تعكس انحيازًا فجًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وتناقضًا واضحًا مع القيم والمبادئ التي تدّعي بريطانيا الالتزام بها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير لدى بعض القوى الغربية التي تفتح أراضيها ومنابرها الإعلامية أمام عناصر متطرفة وإرهابية هاربة
 

وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان جهود الدولة المصرية من أجل الدفاع عن ابنها واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للإفراج عنه، مشيراً إلى أن مصر لا تنسى أبناءها، كما أنها لن تسمح بتنفيذ سيناريو ومخطط جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء على السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وستتصدى بكل حزم وقوة لهذه الدعوات التخريبية والفوضوية.

اتحاد شباب المصريين بالخارج السلطات البريطانية مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان الشاب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التضامن ببني سويف

محافظ بني سويف يكلف وكيل التضامن بتقديم واجب العزاء والدعم للأم التي فقدت أبناءها الستة وزوجها في حادث دير مواس

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج ونائب وزير الصحة يعقدان الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد