سكرتير عام حزب الوفد: بريطانيا أظهرت وجهها القبيح في التعامل مع أحمد عبد القادر ميدو

علق ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال ياسر الهضيبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بريطانيا أظهرت وجهها القبيح في التعامل مع أحمد عبد القادر ميدو ".

وتابع ياسر الهضيبي:" المصريين في كل مكان في العالم لديهم وطنيه كبيرة لمصر ".

وأكمل ياسر الهضيبي:" اتضح للعالم كله مؤامرة الإخوان الفاشلة التي تلقي باللوم على مصر بسبب موقفها التاريخي تجاه فلسطين ".



ولفت ياسر الهضيبي:" بريطانيا ألقت القبض على شاب مصري يدافع عن بلده وكرامتها وكرامة السفارة المصرية هناك ".



