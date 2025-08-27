أحمد موسى بعد الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو: مصر تقف مع رجالها في كل مكان

علّق الإعلامي أحمد موسى، على خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن، بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على أكس: "مبرووووك يا مصرييين الإفراج عن البطل أحمد عبد القادر … أبلغنى حالًا البطل أحمد ناصر بالنبأ السعيد …. مبرووووك الله أكبر والحمد لله .. مصر تقف مع رجالتها فى كل مكان".

وأعلن أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد الشباب المصريين في الخارج، عن خروج البطل المصري أحمد عبدالقادر ميدو من السجن في لندن بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال “ناصر” عبر صفحته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا عندما أكد أن أبناء مصر لا يُمسّون، وهو ما ترجمته التحركات الرسمية بقيادة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي والسفارة المصرية في لندن حتى لحظة الإفراج.

وأضاف أن هذه الرسالة مُوجهة أولًا لشباب المصريين في الخارج بأن دولتهم لا تتخلى عنهم، وأن مصر قادرة على حماية أبنائها أينما كانوا، مشددًا على أن ما حدث مع "ميدو" أعاد الاعتزاز والفخر في قلوب كل المصريين، وأكد أن الدولة المصرية قوية وعريقة في مواجهة كل التحديات.