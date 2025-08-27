بعد الإفراج عنه ببريطانيا.. أحمد موسى يوجه كلمة لـ أحمد عبد القادر على الهواء| شاهد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، اللاعب المصري أحمد عبد القادر "ميدو"، بمناسبة الإفراج عنه بعد اعتقاله التعسفي في بريطانيا.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "تواصلت مع ميدو بعد خروجه، وهو تصرف بدافع وطني خالص، دافع عن مصر، وله كل التحية".

وأضاف أحمد موسى، أن كل من يقف بجانب وطنه ويعبر عن مصلحة بلده، يستحق الدعم والتقدير، رغم ما قد يتعرض له من هجوم أو تشويه، خصوصاً في الخارج.

حملات منظمة من التنظيمات الإرهابية

أشار إلى أن هناك من يتلقى أموالاً للحديث ضد مصر، بينما يتعرض الوطنيون لحملات منظمة من التنظيمات الإرهابية في الخارج.

ونقل موسى بياناً صادراً عن السفارة الروسية بالقاهرة، قالت فيه: "في لندن، اعتدت الشرطة على المواطن المصري أحمد عبد القادر بوحشية، خلال احتجاجه على الأنشطة الإجرامية للإرهابيين المتواجدين هناك، والذين ألحقوا أضراراً كبيرة بمصر".