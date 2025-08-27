بكلمات مؤثرة..أحمد موسى ينعي المخرج هاني المهدي

نعى الإعلامي أحمد موسى، المخرج الراحل هاني المهدي، قائلا: بالأمس فقدنا زميل عزيز وغالي، فهو أحد المخرجين المتميزين لدينا.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، :" أعزي نفسي وشبكة قنوات صدى البلد وأسرته"، متابعا: هاني كان يعمل لأخر دقيقة في حياته".



ونعى النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد، وأسرة العاملين بصدى البلد المخرج الراحل هاني المهدي، مخرج برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد الفضائية، والذي وافته المنية اليوم.

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة.

وترك المخرج الراحل بصمة مهنية وإنسانية خالدة في وجدان زملائه في الوسط الإعلامي، حيث سادة حالة من الحزن على رحيله بين الجميع.