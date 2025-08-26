النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي

ينعى النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات ومواقع صدى البلد، وأسرة العاملين بصدى البلد المخرج الراحل هاني المهدي، مخرج برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد الفضائية، والذي وافته المنية اليوم.

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة.

وترك المخرج الراحل بصمة مهنية وإنسانية خالدة في وجدان زملائه في الوسط الإعلامي، حيث سادة حالة من الحزن على رحيله بين الجميع.

ويتقدم العاملون في صدى البلد بالعزاء لأسرة المخرج الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده يواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.