مش مستوعبة .. شيماء سيف تنعى المخرج الراحل هاني المهدي

نعت الفنانة شيماء سيف، المخرج الراحل هاني المهدي الذي وافته المنية أمس.

وكتبت شيماء سيف عبر انستجرام: “الله يرحمك يا هاني ويصبر قلب مراتك وأطفالك وعائلتك لا حول ولا قوة الإ بالله أنا مش مستوعبة تخيلو دي آخر حاجة كتبها وكأنه كان حاسس”.

شيماء سيف

ورحل عن عالمنا، المخرج هاني المهدي، بمجموعة قنوات صدى البلد الفضائية.

وكتب المخرج هاني المهدي في ستوري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام كلمات مؤثرة عن الرحيل قبل وفاته بيوم، حيث كتب: "أحياناً توجعنا بعض التصرفات ولكن نصمت حبا لأصحابها، لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل".

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة.

والمخرج الراحل متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وبنت 7 سنوات.