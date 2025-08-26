كأنه حاسس.. آخر كلمات المخرج هاني المهدي قبل وفاته

رحل اليوم عن عالمنا، المخرج هاني المهدي، بمجموعة قنوات صدى البلد الفضائية.

وكتب المخرج هاني المهدي في ستوري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام كلمات مؤثرة عن الرحيل قبل وفاته بيوم، حيث كتب: "أحياناً توجعنا بعض التصرفات ولكن نصمت حبا لأصحابها، لكن مع تكرار تلك التصرفات ستزرع في قلوبنا اليأس ثم نرحل دون رغبتنا بالرحيل".

ويعمل المخرج الراحل هاني المهدي في قنوات صدى البلد منذ 10 سنوات، تميز خلالها بالتفاني والإخلاص والاحترافية، وحسن الخلق والعلاقات الطيبة التي جمعته بكافة العاملين في القناة.

والمخرج الراحل متزوج ولديه ولد يبلغ من العمر 10 سنوات وبنت 7 سنوات.

ويتقدم العاملون في صدى البلد بالعزاء لأسرة المخرج الراحل داعين الله عز وجل أن يتغمده يواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.