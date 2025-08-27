أحمد موسى: مصر تمتلك كل القدرات ولن يغلبها أحد.. والجيش على الحدود جاهز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك كل القدرات، ولن يغلبها أحد، موضحا أن أي دولة تفكر في التطبيع مع إسرائيل بينما يُبيد نتنياهو الشعب الفلسطيني؛ لن تنجح، وأن مصر لن تسمح بفرض أي سياسات خارجية عليها.

وأضاف «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القوات المسلحة المصرية موجودة على آخر الحدود ولن تتراجع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يزيد من الكراهية، بينما العالم كله ينتفض ضده اليوم، ولا يقف إلى جانبه سوى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب.



نتنياهو يمارس بلطجة سياسية

وأشار إلى أن نتنياهو يمارس بلطجة سياسية، وما يفعله لن يوفر الأمن في المنطقة، مؤكدًا أنه سيظل مجرم حرب بسبب أفعاله.

وأوضح أن نتنياهو ارتكب عمليات قتل بحق عدد من السوريين في دمشق، متسائلًا عن مفهوم الأمن الذي تتبناه إسرائيل.



العالم العربي لن يُهدد ولن يُخضع

ولفت إلى أن لغة القوة موجودة حتى للدول الضعيفة، مشيرا إلى أن العالم العربي لن يُهدد ولن يَخضع لأي أحد مهما كان.

واستطرد موسى أن أي دولة تُزرع في المنطقة لا يمكن أن تهدد العالم العربي.

وشدد على أن الموضوع ليس سهلاً، وأن اتحاد العالم العربي اليوم أهم من أي وقت مضى، مؤكدا : «يجب أن يكون موقفنا موحدًا وكلمتنا واحدة».