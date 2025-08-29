قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل
الجزائر .. القبض على ناشطة على تيك توك بتهم الإخلال بالحياء ونشر أخبار كاذبة
الناتو: الإنفاق الدفاعي الجماعي سيرتفع إلى 2.76% من الناتج المحلي في 2025
الأرجنتين .. الرئيس ميلي يدافع عن شقيقته في ظل تصاعد فضيحة فساد
معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
رياضة

أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل

منار نور

زف الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك بشأن أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي كانت وزارة الإسكان قد ألغت ترخيصها في وقت سابق.


وقال موسى عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": «بعد أن كان الأمر مستحيلا، اليوم أقولها بوضوح هناك بارقة أمل كبيرة لإيجاد حل لأرض نادى الزمالك في أكتوبر، موقف الزمالك صحيح وما يملكه من موافقات تصب في صالحه».

وأضاف: «بقاء نادى الزمالك مرتبط ببناء فرعه في أكتوبر، هذا حق وواجب على كل مصرى بغض النظر عن الانتماءات الرياضية والعواطف أن يدعم مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن المحترم حسين لبيب ليعود الحق لمستحقيه وتستمر مسيرة نادى الزمالك ويكون لديهم عدة فروع وليس فرعا واحدًا…».


واجتمع أمس الخميس وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع وزير الاسكان وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر. وذلك بناءً على دعوة كريمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وأبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

