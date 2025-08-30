حادث انقلاب قطار مطروح| أحمد موسى: الدولة وأجهزتها تحركت بسرعة وإيجابية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات و100 مصاب حتى الآن، وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الدولة وأجهزتها تحركت بشكل فوري؛ للتعامل مع حادث انقلاب قطار مطروح".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الدولة تعمل على تقديم الدعم النفسي للمواطنين المسافرين داخل قطار مطروح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "أجهزة الدولة تحركت بسرعة وإيجابية، ومؤسسات الدولة بادرت بإصدار بيانات عن الحادث؛ لطمأنة الرأي العام".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "النيابة العامة متواجدة في موقع حادث انقلاب قطار مطروح؛ كي نصل إلى الحقيقة وراء الحادث".