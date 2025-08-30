قرار عاجل من كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط 3 وفيات و100 مصاب، وفقا لآخر حصيلة رسمية أُعلنت حتى الآن.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الفريق كامل الوزير متواجد في موقع حادث انقلاب قطار مطروح، ومحدش يقدر يقول دلوقتي إيه أسباب انقلاب القطار".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: “الفريق كامل الوزير طلب رؤية سائق القطار، وأمر بتشكيل لجنة فنية؛ لتحديد أسباب الحادث”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "بجوار قضيب القطار في منطقة فوكة الضبعة، يتواجد طريق به ردم".