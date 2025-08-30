الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحصيلة النهائية لحادث انقلاب قطار مطروح إصابة 103 مصابين و3 وفيات وخرج 87 حالة مصابة حتى الان بعد تلقي العلاج ".

وتابع حسام عبد الغفار :" نقدم الخدمات العلاجية لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" متابعة مستمرة من وزير الصحة والسكان لمتابعة الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح ".