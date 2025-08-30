قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات

قطار مطروح
قطار مطروح
هاني حسين

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.


وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحصيلة النهائية لحادث انقلاب قطار مطروح  إصابة 103 مصابين و3 وفيات  وخرج 87 حالة  مصابة حتى الان بعد تلقي العلاج ".

وتابع حسام عبد الغفار :"  نقدم الخدمات العلاجية لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح ".

وأكمل حسام عبد الغفار :"  متابعة مستمرة من وزير الصحة والسكان لمتابعة الوضع الصحي لمصابي حادث انقلاب  قطار مطروح ". 

الصحة وزارة الصحة اخبار التوك شو قطار مطروح انقلاب قطار مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب مساء اليوم 30-8-2025

خلال القمة

ربط الجهات البحثية بمؤسسات الأعمال.. هيئة الاستثمار تمنح حوافز لتوطين التقنية والابتكار

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة معالجة صرف صحي زفتى.. صور

بالصور

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد