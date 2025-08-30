قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: قناة السويس خسرت 145 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح

عبدالصمد ماهر

قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، بزيارة ميدانية إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة، اليوم السبت، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار مطروح الذي وقع بعد ظهر اليوم.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد الحالات الموجودة بالأقسام الداخلية، والتي تنوعت إصاباتها بين كسور، سحجات، جروح قطعية، وكدمات.

ووجه الدكتور الطيب بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة مطروح.

 كما أكد توافر الفرق الطبية من مختلف التخصصات، إلى جانب المستلزمات الطبية، الأدوية، وجميع فصائل الدم، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد الطيب شدد على انتظام سير العملية العلاجية داخل المستشفيات، وضمان عمل الفرق الطبية بكفاءة دون أي معوقات، مع تسهيل زيارات ذوي المصابين بما يتماشى مع تقديم الخدمات الطبية دون تأثير على عمل الكوادر الصحية.

87 مصابًا غادروا المستشفيات

وأشار إلى أن 87 مصابًا غادروا مستشفيى الضبعة ورأس الحكمة بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، فيما تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى العلمين. وبقي 16 مصابًا تحت الملاحظة، وجميعهم في حالة مستقرة باستثناء 3 حالات تتلقى رعاية مكثفة.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية قد دفعت فور وقوع الحادث بـ37 سيارة إسعاف مجهزة، حيث بلغ إجمالي المصابين 103 أشخاص، بالإضافة إلى 3 وفيات. وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة لتلقي العلاج.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وتذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية، مع توفير الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم رعاية صحية متكاملة.

