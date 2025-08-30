الوزير يوجّه بتسيير أتوبيسات لنقل ركاب قطار مطروح بعد الحادث | صور

قامت كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت" بتسيير أتوبيسات لنقل ركاب القطار المتضرر من حادث اليوم، بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم الدفع بعدد ٧ أتوبيسات تابعة لشركة "سوبر جيت"، و٧ أتوبيسات أخرى من شركة "غرب ووسط الدلتا"، لنقل الركاب من موقع الحادث إلى كل من القاهرة والإسكندرية، لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسلام.

وشدد الوزير على ضرورة توفير كل سبل الراحة والدعم اللازم للركاب، ومتابعة نقلهم لحين استكمال رحلاتهم، مع استمرار فرق الدعم الفني في موقع الحادث للسيطرة على الموقف وإعادة حركة القطارات.

وكان حادث قد وقع عصر اليوم السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، بخروج ٧ عربات من القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة عن القضبان، وانقلاب عربتين منه، ما استدعى تدخل فرق الطوارئ والجهات المختصة لنقل الركاب وتأمين الموقع.