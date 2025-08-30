أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث انقلاب قطار مطروح والذي أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم استخدام اوناش عملاقة من أجل رفع عربات قطار مطروح بعد انقلابها وخروجها عن القضبان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هل القطار خبط في حاجة الله اعلم وهناك تساؤلات كثيرة عن سبب هذا الحادث ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" قطار مطروح كان مليان بعدد كبير من المواطنين العائدين من مرسى مطروح ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حادث قطار مطروح مأساة وأحيي أهالي مطروح الذين سارعوا على تقديم يد العون للمصابين بشكل فوري ".