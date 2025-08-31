«الغندور»: الإعلام الأهلاوي هاجمني بعد ما كشفت ضعف التحكيم بمباراة بيراميدز

علّق الإعلامي خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.



وكتب خالد الغندور: "هدف بيراميدز الأول من فاول غير موجود لمايلي اللي رمي نفسه وأنا أول واحد قلت الحكم ضعيف فنيًا وللأسف لقيت هجوم من الإعلام الأهلاوي".

مباراة الأهلي وبيراميدز

هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فريق الأهلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدفين لفريق بيراميدز في مرمى النادي الأهلي، الأول في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة بعد متابعة لكرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي لتعلن عن تقدم بيراميدز مبكرا في اللقاء، والثاني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.