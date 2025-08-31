«الغندور» مُنتقدًا أداءه مع الأهلي: يا جماعة هو زيزو فين النهارده

انتقد الإعلامي خالد الغندور ،الأداء الذي يقدمه اللاعب أحمد سيد “زيزو” مع فريقه الأهلي في مباراته ضد بيراميدز .



انتقد الإعلامي خالد الغندور الأداء الذي يقدمه اللاعب أحمد سيد “زيزو” مع فريقه الأهلي في مباراته أمام بيراميدز.

وقال الغندور: "يا جماعة هو زيزو فين النهارده؟"

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي خالد طلعت عن الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لمدربه الحالي خوسيه ريبيرو.

وكتب طلعت: "الثنائي المرشحان لتدريب الأهلي خلفًا لخوسيه ريبيرو هما: حسام البدري وعماد النحاس."

مباراة الأهلي وبيراميدز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الأهلي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المغربي وليد الكرتي هدفي بيراميدز في شباك الأهلي؛ الأول في الدقيقة الخامسة بعد متابعة كرة كريم حافظ التي ارتدت من القائم ليضعها في مرمى محمد الشناوي، معلنًا تقدم بيراميدز مبكرًا. أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 68 برأسية رائعة على يمين الشناوي.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.