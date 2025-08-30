قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محسن صالح: مساواة إمام عاشور وزيزو قضية رأي عام.. والأفضل عدم التجديد له

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

تحدث محسن صالح، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة الحالي، ورئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، عن التجديد لإمام عاشور نجم المارد الأحمر.

وقال محسن صالح في تصريحات تليفزيونية: “إمام عاشور هيجيله عروض بالمستوى اللي ظهر عليه مع الأهلي سواء أوروبية أو خليجية مغرية، وأنا مع الانفتاح في عملية بيع اللاعبين، بقى في تطور كبير في المنظومة”.

وتابع: “موضوع تجديد إمام عاشور ومساواته بـ زيزو، بقى مرتبط بقضية رأي عام وبالتالي ليها تأثير وضغوط كثيرة، اعتقد إن الأهلي محتاج استقرار”.

وأضاف: “عملية الانتقالات لازم تتم بشياكة أكتر من كدة، مش لازم اللاعب اللي يغادر يبقى خاين واللاعب اللي يفضل موجود مخلص العملية مش كدة”.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة مثيرة مساء اليوم السبت، حين يلتقي الأهلي مع بيراميدز على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

الساعة: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

الملعب: استاد السلام.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

المعلق: أيمن الكاشف.

