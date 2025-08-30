زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي

يخوض أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، مباراته الأولى أمام بيراميدز بقميص الفريق الأحمر، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وانضم زيزو إلى الأهلي فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ويدخل بيراميدز اللقاء، وهو يواجه أزمة حقيقية في تشكيله الأساسي؛ بعد سلسلة من الإصابات التي عصفت بالفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث خرج المدافع محمود مرعي من حسابات الجهاز الفني؛ بسبب إصابة قوية في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة، ليكتفي بخوض برنامج تأهيلي، على أن يخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدة غيابه.

كما يغيب الثلاثي الهجومي البارز “رمضان صبحي، ومصطفى فتحي، ومحمد الشيبي”، وهو ما يضع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أمام تحدٍ كبير لإيجاد البدائل المناسبة، خاصة في مركز الظهير الأيمن؛ لتعويض غياب الشيبي، حيث تبرز المفاضلة بين طارق علاء وأحمد توفيق مع أفضلية للأول لبدء اللقاء.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وإفريقيًا، إذ يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على أوراقه الأساسية كاملة تقريبًا دون غيابات مؤثرة، ما يمنحه أفضلية فنية في القمة المرتقبة.