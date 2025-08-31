بقاؤه فشل للإدارة.. أحمد بلال يفتح النار: لاعبو الأهلي أسوأ من «ريبيرو»

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي أمام بيراميدز.

وقال “بلال” في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "مش عاجبني أداء زيزو مع الأهلي، وإمام عاشور يمثل نصف قوة الفريق".

وأضاف: "ريبيرو سيئ للغاية مع الأهلي، ولاعبو الفريق ليس لديهم روح، فقميص الأهلي ثقيل ولا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة".

وتابع: "لم أرَ أي شكل أو أداء للاعبي الأهلي، ومحمد يوسف فقد الأمل في الفريق، واللاعبون أسوأ من ريبيرو نفسه، كما أن تغييراته سيئة جدًا".

واختتم بلال تصريحاته قائلاً: "أي قرار غير إقالة ريبيرو يُعد فشلًا من إدارة الأهلي، ولابد أن يرحل قبل الغد من أجل مصلحة النادي".