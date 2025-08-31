أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

تعد الشكلمة من أجمل أنواع حلوى المولد النبوي الشريف حيث تمتلك مذاقا شهيا وشكلا جذابا كما أنها تعزز الشعور بالسعادة بسبب مذاقها الشهي.

نعرض لكم طريقة عمل الشكلمة من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الشكلمة

2 كوب جوز هند مبشور

3 بياض بيضة

نصف كوب لوز ني مجروش

ملعقة قشور السيليوم

2 ملعقة عسل كبيرة

فانيليا

للوجه:

لوز ني

فستق

سوداني

كريز

شيكولاتة

كريمة

طريقة عمل الشكلمة

في بولة متوسطة اخلطي جوز الهند واللوز مجروش وقشور السيليوم وفانيليا وعسل أبيض ثم ضعي بياض بيض تدريجيا وقلبي بهدوء.

شكليها كرات وضعي عليها لوز أو فستق أو سودانى أو كريز أو شيكولاتة أو كريمة ورصيها في صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة واتركيها حتى تبرد ثم قدمى الشكلمة.