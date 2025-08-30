بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب الشديد في الساعات الحالية، بعد الدعوة لعقد اجتماع طارئ برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور لجنة التخطيط ومحمد يوسف المدير الرياضي، من أجل مناقشة مصير الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، عقب تزايد الغضب الجماهيري بعدج الخسارة من بيراميدز بثنائية بالدوري.

اجتماع حاسم في القلعة الحمراء

وبحسب مصادر داخل القلعة الحمراء، فإن الاجتماع قد يكون نقطة الفصل في مستقبل المدير الفني، حيث تتجه النية لدى غالبية أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي لجنة التخطيط إلى اتخاذ قرار برحيله، خاصة في ظل عدم رضا الجماهير عن الأداء والمستوى الفني الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم.

مفاجأة في عقد ريبيرو

وكشفت المصادر عن مفاجأة في عقد المدرب الإسباني، حيث أن أول ثلاثة أشهر من التعاقد لا تتضمن أي شرط جزائي، وهو ما يمنح النادي مرونة كبيرة في حال اتخاذ قرار الإقالة خلال هذه الفترة، دون تكبد أي مبالغ مالية إضافية.

تفاصيل العقد والشرط الجزائي

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن عقد ريبيرو بدأ تفعيله اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، ما يعني أن إخطار المدرب بالرحيل خلال الأيام المقبلة، سيجعل الأهلي في موقف قانوني سليم، دون الحاجة لدفع أي شرط جزائي، الأمر الذي يزيد من احتمالية صدور قرار رسمي بإقالته.

موقف الجماهير والخيارات البديلة

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الضغوط الجماهيرية التي ترى أن استمرار ريبيرو قد يهدد طموحات الفريق محليًا وقاريًا، فيما لم تُحسم بعد هوية المدير الفني البديل، وسط ترقب للقرارات التي ستصدر عن مجلس الإدارة خلال الساعات المقبلة.