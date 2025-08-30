تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

يترقب طلاب الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية 2025، وموعد إعلان وزارة التعليم العالي لمواعيد وشروط التنسيق الخاصة بالقبول في الجامعات والمعاهد.

بدء حجز اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية) لحجز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg اعتبارًا من الخميس 28 أغسطس وحتى بعد غد الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس وحتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

ويشترط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي، وأن يكون من خريجي عام 2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ضوابط خاصة بكل نظام دراسي سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات قدرات لبعض الكليات، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي التي تؤثر بشكل مباشر في فرص القبول.

الفئات المسموح لها بالتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفقًا للقرار الوزاري رقم 1177 لسنة 2025، حددت وزارة التعليم العالي الفئات التي يمكنها التقديم من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني، وتشمل:

خريجو الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات في التخصصات التجاري، الصناعي، الصناعي شعبة ترميم آثار، الزراعي، الموسيقي، ومدارس مساعدي الخدمات الصحية.

خريجو المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حاصلون على الثانوية العامة + سنتين دراسة).

خريجو المدارس الفنية بنظام الخمس سنوات بعد المرحلة الإعدادية.

المجاميع المطلوبة للقبول في الجامعات والمعاهد

حددت الوزارة الحدود الدنيا للقبول لكل نظام دراسي كالتالي:

نظام الثلاث سنوات: 70% فأكثر من المجموع الكلي للالتحاق بأغلب الكليات والمعاهد

نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية فوق المتوسطة: 75% فأكثر

نص القرار على استثناء الخمسين الأوائل على مستوى الجمهورية في كل شهادة فنية من نظامي 3 و5 سنوات من شرط التوزيع الجغرافي، ما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار أماكن الدراسة

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2025 تراجعًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنةً بالعام الماضي، حيث انخفضت النسبة الإجمالية إلى 79% بعدما سجلت 82% في العام السابق، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في مؤشرات التحصيل الدراسي لهذا العام.



وفي تفاصيل النتائج، سجل دبلوم الصناعي نظام 5 سنوات انخفاضًا من 76.17% العام الماضي إلى 75% هذا العام، فيما تراجعت نسبة النجاح في دبلوم التجاري نظام 3 سنوات من 80.85% إلى 79.5%.



كما شهد دبلوم الزراعي نظام 5 سنوات تراجعًا من 70% إلى 68.5%، في حين سجل دبلوم الفندقي نظام 3 سنوات انخفاضًا من 82% إلى 80%.

انعكاس نسب النجاح على تنسيق الكليات والمعاهد 2025

هذا التراجع في نسب النجاح من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2025، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بنسب تتراوح بين 1% و2% مقارنةً بتنسيق العام الماضي، وهو ما يمنح الطلاب فرصة أكبر للالتحاق بالكليات والمعاهد التي كانت تنافسية في السنوات السابقة.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم صناعي 5 سنوات

وفق التوقعات، سيشهد الحد الأدنى لتنسيق القبول بكليات دبلوم الصناعي نظام 5 سنوات انخفاضًا ليصل إلى 75% بدلًا من 76.17% التي كانت معتمدة في العام المنصرم، ما قد يتيح خيارات أوسع للطلاب في اختيار الكليات العملية والهندسية.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم تجاري 3 سنوات

بالنسبة لطلاب دبلوم التجاري نظام 3 سنوات، فمن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للتنسيق إلى 79.5% مقارنةً بـ 80.85% العام الماضي، وهو ما قد يفتح المجال أمام عدد أكبر من الطلاب لدخول كليات التجارة والمعاهد التجارية العليا.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم زراعي 5 سنوات

في قطاع التعليم الزراعي، تشير المؤشرات إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق دبلوم الزراعي نظام 5 سنوات ليصل إلى 68.5% بدلًا من 70% العام الماضي، وهو ما قد يسهل التحاق الطلاب بالكليات والمعاهد الزراعية المختلفة.

مؤشرات تنسيق كليات دبلوم فندقي 3 سنوات

أما في التخصص الفندقي، فمن المنتظر أن يتراجع الحد الأدنى لتنسيق دبلوم الفندقي نظام 3 سنوات إلى 80% مقارنةً بـ 82% العام الماضي، الأمر الذي قد يوسع فرص الالتحاق بالكليات والمعاهد الفندقية والسياحية.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

أتاحت وزارة التعليم العالي مجموعة من الكليات لطلاب الدبلومات الفنية، تشمل:

كليات التجارة

كليات التربية (شعب التعليم الفني)

كليات التربية النوعية

كليات الزراعة

كليات السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات الهندسة

كليات الفنون التطبيقية

كليات الآثار

كليات الفنون الجميلة

كليات التكنولوجيا والتعليم

برامج خاصة لطلاب السياحة والفنادق

توجد برامج خاصة لطلاب السياحة والفنادق بنظام الثلاث سنوات، أبرزها التعليم التبادلي وتشغيل المطاعم، وتطبق هذه البرامج في جامعات مثل حلوان، الإسكندرية، الفيوم، السادات، بالإضافة إلى المعاهد المتوسطة والعليا المتخصصة في السياحة والفنادق.

الاختبارات المطلوبة لبعض التخصصات

اشترطت الوزارة اجتياز اختبارات قدرات في بعض الكليات قبل القبول بها، ومنها:

الفنون التطبيقية

الفنون الجميلة (أقسام العمارة أو الديكور)

التربية النوعية

كما قد تطلب بعض الكليات الأخرى اختبارات قدرات وفق لوائحها الداخلية

التوزيع الجغرافي ودوره في عملية القبول

يظل التوزيع الجغرافي أحد الضوابط الأساسية عند تسجيل رغبات الطلاب، حيث يلتزم الطالب باختيار الكليات والمعاهد القريبة من محل إقامته، مع استثناء أوائل الشهادات الفنية على مستوى الجمهورية.

ويعتمد الحد الأدنى للقبول على ترتيب الطالب في المجموع، وأولوية الرغبات، والطاقة الاستيعابية لكل كلية أو معهد.

مؤشرات تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات

كشفت مؤشرات تنسيق هذا العام عن أرقام تقارب إلى حد كبير ما تم تسجيله في تنسيق 2024، وذلك وفقًا لآراء خبراء التعليم العالي الذين أكدوا أن تشابه نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة جعل الفروق بين العامين طفيفة للغاية.

وتشير التوقعات إلى أن تجارة قد تستقر عند 94% لنظام الخمس سنوات و93.8% لنظام الثلاث سنوات، بينما الهندسة تصل إلى 97.3%، والمعهد الفني الصحي يسجل 97.5% لنظام الثلاث سنوات، مع احتمالات أن تنخفض النسبة قليلًا في بعض التخصصات إلى حدود 95%.

فرص أكبر لطلاب الخمس سنوات

المعاهد والكليات الخاصة، بحسب التوقعات، ستفتح أبوابها بشكل أوسع لطلاب نظام الخمس سنوات، خاصة في تخصصات العلوم الإدارية بحد أدنى 69.7%، والهندسة بنسبة قد تصل إلى 97.2%، فيما يُتوقع أن تسجل كليات التربية 91%، وتجارة 94%، مما يمنح هذه الفئة فرصًا تنافسية مميزة مقارنة بطلاب نظام الثلاث سنوات.

معهد فني صحي يتصدر القبول لطلاب الثلاث سنوات

تصدرت المعاهد الفنية الصحية قائمة الرغبات الأعلى طلبًا لطلاب نظام الثلاث سنوات، حيث جاءت المؤشرات بالدرجات على النحو التالي:

معهد فني صحي طنطا: 98.96%

معهد فني صحي المنصورة: 98.62%

معهد فني صحي بنها: 98.45%

معهد فني صحي الزقازيق: 98.44%

معهد فني صحي الوادي الجديد: 98.28%

معهد فني صحي إمبابة: 98.27%

معهد تكنولوجي عالي بالعاشر من رمضان شعبة هندسة (بمصروفات): 98.42%

كلية التربية بكفر الشيخ: 98.10%

معهد فني صحي بني سويف: 98.10%

معهد فني صحي حلوان: 97.93%

معهد فني صحي جنوب الوادي: 98.01%

معهد فني صحي أسوان: 97.93%



تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد- 97.83.

تجارة دمنهور- 97.76.

تجارة أسيوط- 97.76.

تجارة بورسعيد- 97.76.

تجارة دمياط- 97.76.

تجارة المنصورة- 97.76.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية- 97.76.

تربية طنطا- 97.75.

تجارة الإسكندرية- 97.75.

تجارة مدينة السادات- 97.67.

تجارة السويس- 97.67.

تجارة انتساب موجه أسيوط- 97.59.

تربية كفر الشيخ- 97.66.

تجارة انتساب موجه دمياط- 97.59.

تجارة انتساب موجه دمنهور- 97.59.

تجارة انتساب موجه المنصورة- 97.59.

تجارة انتساب موجه بورسعيد- 97.59.

تجارة الزقازيق- 97.41.

تجارة أسوان- 97.33.

تجارة سوهاج- 97.32.

تجارة جنوب الوادي- 97.41.

تجارة العريش- 97.50.

تجارة انتساب موجه الزقازيق- 97.41.

تجارة بني سويف- 97.41.

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم- 97.41.

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي- 97.41.

تكنولوجيا وتنمية الوقاربي علوم مالية وإدارية- 97.41.

تربية مدينة السادات- 97.41.

تجارة القاهرة- 97.41.

تجارة عين شمس- 97.33.

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية- 97.33.

تربية سوهاج- 97.24.

تجارة انتساب موجه مدينة السادات- 97.31.

تجارة انتساب موجه بنها- 97.24.

تجارة وإدارة أعمال حلوان- 97.25.

تجارة انتساب موجه العريش- 97.24.

تجارة انتساب موجه بني سويف- 97.24.

تجارة انتساب موجه السويس- 97.24.

تجارة انتساب موجه القاهرة- 97.24.

تجارة انتساب موجه عين شمس- 97.24.

تجارة انتساب موجه سوهاج- 97.24.

تجارة وإدارة أعمال موجه حلوان- 97.24.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية- 96.03.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات- 95.38.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان- 95.17.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية ببرج بورسعيد- 95.00.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم- 94.65.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة- 93.96.

الفني التجاري بالروضة- 93.44.

الفني التجاري بدمنهور- 91.90.

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بامرور بمصروفات- 91.03.

الفني التجاري ببنها- 90.51.

العالي للحاسبات والمعلومات سعيه نظم طنطا- 89.82.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية- 89.66.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات- 89.31.

الفني التجاري بالإسكندرية- 89.25.

الفني التجاري بطنطا- 88.27.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية- 87.93.

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر- 87.93.

الإدارة والسكرتارية والمكاتب الامية بمصر القديمة- 87.06.

الفني التجاري بشبرا- 86.72.

الفني التجاري بالمطرية- 86.55.

الفني التجاري بأسوان- 86.55.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)- 86.37.

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر- 86.37.

الفني التجاري بأسيوط- 86.20.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة- 85.86.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية- 85.68.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر نظم المعلومات الإدارية- 85.68.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجاره خارجيه)- 85.34.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببي سويف- 85.33.

العالي للسياحة والفنادق بالسويف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية- 85.26.

الفني التجاري بالزقازيق- 84.83.

العالي دراسات نوعيه حره لنظم المعلومات الإدارية- 84.65.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(ماليه)- 84.48.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية- 84.31.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة- 83.79.

الفني التجاري بالمنصورة- 83.44.

الفراعه العالي إدارة أعمال- 83.44.

ج. عمالية علاقات صناعية اسكندرية- 83.28.

الفني التجاري بقنا- 83.10.

عالي دراسات نوعيه بالجيزة قسم العلوم التجارية- 82.93.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)- 82.75.

الفني التجاري بالعريش- 82.58.

الفني التجاري بالمحلة الكبرى- 82.41.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)- 81.89.

معهد القاهرة الجديدة للاداره والحاسب الالي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)- 81.55.

الفني التجاري بسوهاج- 81.03.

الفني التجاري بقويسنا- 80.51.

نظم معلومات إدارية قطاميه- 80.51.

الفني التجاري ببور سعيد- 80.34.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ- 80.34.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بدمياط جيزة شعبة نظم معلومات- 79.82.

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا- 79.65.

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر- 79.13.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات- 79.13.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مربوطة بالهرم- 78.62.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات- 78.27.

المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + شعبة التجارة الالكترونية)- 78.27.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا- 78.27.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ل 47 ط اسكندرية- 77.93.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج- 77.58.

ج. عمالية علاقات صناعية زفارق- 77.41.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال- 77.24.

العالي القاهرة سياحة وفنادق مقطم- 77.24.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة- 75.69.

معهد تكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج شعبة- 75.68.

نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي و- 75.68.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم- 75.66.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية)- 75.51.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية س. نظم معلومات إدارية- 75.17.

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف- 74.67.

المعهد العالي للعلوم التجارية باني قبر- 74.48.

ج. عمالية علاقات صناعية اسيوط- 73.79.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ- 73.36.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية- ش إدارة أعمال- 72.75.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بدمياط جيزة- 72.59.

العالي للحاسب ونظم المعلومات بنظم تجمع خامس- 72.58.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم- 71.72.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات- 71.21.

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية- 71.03.

المعهد العالي للعلوم الإدارية باوسيم جيزة- 70.51.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس- البحيرة- 68.97.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج إخميم- 66.20.

ج. عمالية علاقات صناعية منصوره- 63.96.

العالي دراسات نوعيه سياحة وفنادق جيزه- 60.00.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية- 60.00.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباس- الشرقية- 60.00.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم- 60.00.

ج. عمالية علاقات صناعية اسماعلية- 60.00.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشربت- 60.00.

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطة الهرم- 60.00.

ج. عمالية علاقات صناعية أسوان- 60.00.

ج. عمالية علاقات صناعية رأس البر- 60.00.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شيراتون س. نظم معلومات إدارية- 60.00.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- 60.00.

العالي حاسب وإدارة س. نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط- 60.00.

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر ايجوب- 60.00.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية- 60.00.

المصري العالي سياحة وفنادق بورسعيد- 60.00.