أخبار البلد

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات

رشا عوني

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية خلال ساعات. 

ويبحث الطلبة عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية و شروط اختبار القدرات وطريقة تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية، وهو ما نستعرضه معكم خلال السطور التالية.. 

 

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 


رسمياً، ينطلق موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويبدأ يوم الخميس 28 أغسطس على أن ينتهي 1 سبتمبر 2025. 

خطوات تسجيل الرغبات الدبلومات الفنية  

  • الدخول إلى بوابة التنسيق الإلكتروني الرسمية التابعة للحكومة المصرية
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
  • إدخال رمز التحقق المرئي لضمان أمان البيانات.
  • فتح صفحة إدخال الرغبات بعد تسجيل الدخول.
  • اختيار الكليات والمعاهد المرغوبة حسب التخصص.
  • ترتيب الرغبات بحسب الأولوية والتفضيل الشخصي.
  • مراعاة القواعد الجغرافية لتوزيع الطلاب على المحافظات.
  • تعديل وترتيب الرغبات عدة مرات خلال فترة التسجيل حتى انتهاء المهلة.
تنسيق الدبلومات الفنية 

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية2025 

ومن بين الكليات التي يقبلها طلاب الدبلومات:

 كليات التجارة

كليات التربية النوعية

كليات الزراعة

 كليات الهندسة (بشروط محددة وخاصة بالطلاب الحاصلين على دبلوم الصنايع 5 سنوات)

كليات السياحة والفنادق

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي. 

كما تتوافر أمامهم فرص للالتحاق بالمعاهد العليا والمعاهد الفنية الحكومية والخاصة التي تقدم برامج دراسية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بواقع 69.7% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.2% وفني صحي قد تسجل أقل 95% وتربية 91% وتجارة 94% لنظام الخمس سنوات للصناعي والتجاري.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97.3% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

اختبار القدرات امتى؟

كما أعلن مكتب التنسيق بأن التسجيل لاختبارات القدرات سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ويستمر حتى الإثنين 1 سبتمبر 2025،  هذه الفترة الزمنية تتيح للطلاب تقديم طلباتهم وتنظيم ترتيبات استعدادهم قبل بدء أداء الاختبارات فعليًا للعديد منزالكليات مثل الفنون التطبيقية و الفنون الجميلة.

كليات تحتاج اختبار القدرات

كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) في جامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا. 
• كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر. 
• كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور. 


شروط اختبار القدرات 

يجب أن يكون المتقدم طالبًا في المدارس الفنية أو المعاهد الفنية الصناعية، سواء النظام الخماسي أو الثلاثي، وأن يكون حاصلًا على مؤهله عام 2025، وبالشهادة المصرية.

الحد الأدنى للقبول هو حصول الطالب على 75% من المجموع الكلي.

يعتمد اختيار المتقدمين في هذه المرحلة على ترتيب درجاتهم ضمن المقاعد المتاحة، وفقًا لتحديد المجلس الأعلى للجامعات.

يجب أن يتم التقديم عبر رابط التنسيق الرسمي المخصص، ووفقًا للتعليمات الفنية والأمنية المتعلقة بالتسجيل.

طريقة التسجيل لاختبارات القدرات 2025–2026

  1. الدخول إلى موقع تنسيق القبول الجامعي عبر الرابط المباشر
  2. تسجيل الدخول باستخدام "رقم الجلوس" و"الرمز السري".
  3. التحقق من البيانات الشخصية مثل رقم الجلوس وكود التنسيق واسم الطالب.
  4. اختيار نوع القدرة المطلوبة من القائمة المتاحة أمامك.
  5. دفع رسوم الاختبار عبر وسائل الدفع الإلكترونية (البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الائتمان أو منافذ السداد الإلكتروني) هذا شرط لاستكمال الحجز.
  6. طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على تفاصيل الاختبار، موعده، ومكان إجرائه.
