التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم

تولي الدولة اهتماماً خاصاً بطلاب الشهادات الفنية، وتعمل على توفير مسارات أكاديمية متقدمة تمكّنهم من تطوير قدراتهم العلمية والعملية وتحقيق التفوق الأكاديمي. وفي هذا الإطار، واستكمالاً لمراحل أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات للعام 2025، واستناداً إلى قواعد القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات والتي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كأحد شروط القبول في بعض الكليات، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تُعلن لأبنائنا طلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للالتحاق بهذه الكليات، وتشمل:

• كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) في جامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

• كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.

• كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

ولتيسير عملية التسجيل على الطلاب تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.



خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

1. الدخول إلى موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg: ، ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام:

• طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة: رقم الجلوس والرقم السري.

• طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية: كود التنسيق والرقم السري.

2. التأكد من صحة بيانات الطالب المعروضة (رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب).

3. عرض قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات.

4. اختيار نوع اختبار القدرات المراد أدائه.

5. سداد قيمة الاختبار عبر القنوات الإلكترونية فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني). لا يعتد بأي وسيلة أخرى، ولن يتم الحصول على موعد إلا بعد إتمام السداد).

6. طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات المختارة، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات.

7. الالتزام بأداء الاختبارات في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي (أ)، وعدم أداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

8. تقوم الكليات بعقد الامتحانات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد التحقق من بياناتهم، للاعتماد عليها في عملية توزيع الطلاب، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التسجيل.

9. تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى. ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.



اختبارات كليات الفنون التطبيقية:

واوضحت تنويه هام:-

وهو أنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات:-

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية بالتقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، وفق التخصصات المطلوبة، بشرط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي.

2. يتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين باختبارات القدرات بناءً على أسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام ببقية شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على المؤهل عام 2025.

مع أطيب التمنيات لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح في اختبارات القدرات ومساراتهم الأكاديمية المستقبلية.

