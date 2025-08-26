قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
انطلاق محادثات جنيف بين إيران والترويكا الأوروبية وسط تهديدات بالعقوبات
الإستعانة بمعلمي الحاسب الآلي لتدريس الرياضيات لسد العجز في مدارس الشرقية
10 معجزات صاحبت مولد النبي.. لا يعرفها كثيرون
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
الوزراء: تزايد الدعم الدولي الشعبي للاعتراف بدولة فلسطين
وزير خارجية إيران: مستعدون للدخول في مفاوضات عادلة ومنصفة بشأن الملف النووي
وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
ياسمين بدوي

 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها قريباً لطلاب نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، وذلك للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني

حيث تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً بيانا رسميا بعد انتهاء التصحيح ، للإعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، لتظهر النتيجة رسميا لطلاب نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس رسميا من وزير التربية والتعليم قريباً ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس

وسوف يتيح رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، إمكانية الاستعلام عن النتيجة بشكل مجاني وسهل لجميع الطلاب الموجودين على مستوى الجمهورية في وقت واحد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، كما يمكن ترقب ظهوره من خلال الرابط التالي : https://nategafany.emis.gov.eg/ 

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس دور تاني

وسيتيح رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم  ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس دور تاني بالاضافة للإعلان عن باقي النوعيات 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني خالية من الأخطاء ، بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملاً بمنتهة العدالة والشفافية .

وكانت قد انعقدت رسميا  امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025  ، نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا  خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٥، حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥. 

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

