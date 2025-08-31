استثمار في الإنسان وخدمة للمجتمع.. جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا لإدارة ورعاية المُسنين

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق برنامج أكاديمي جديد تحت عنوان "إدارة ورعاية المسنين"، ضمن برامج كلية الاقتصاد المنزلي، ليكون أحد البرامج النوعية التي تستهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال رعاية كبار السن، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة إيناس بدير عميد كلية الاقتصاد المنزلي.

يسعى البرنامج إلى تحقيق رؤى مستقبلية طموحة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إعداد خريج مؤهل علميًا ومهنيًا وتقنيًا، قادر على تقديم رعاية متكاملة للمسنين داخل الأسرة ومؤسسات المجتمع، باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا والرقمنة، بما يعزز جودة حياة كبار السن ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

ويتمتع خريج البرنامج بقدرات متعددة تشمل: فهمًا عميقًا لخصائص مرحلة الشيخوخة واحتياجات كبار السن النفسية والاجتماعية والتغذوية، تخطيط وتنفيذ برامج رعاية متكاملة في بيئات متنوعة، إدارة مؤسسات وبرامج رعاية المسنين بكفاءة وفعالية، التواصل الفعّال مع المسنين وذويهم والجهات المعنية، العمل ضمن فرق متعددة التخصصات لتقديم خدمات شاملة، تقييم جودة الخدمات باستخدام أساليب علمية حديثة، الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا في متابعة الحالات وتقديم الدعم.

ويفتح البرنامج آفاقًا واسعة أمام الخريجين في سوق العمل، من أبرزها:

إدارة دور ومراكز رعاية المسنين.

العمل كمشرفين أو منسقين في مؤسسات الرعاية.

تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية.

الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

تصميم وتنفيذ برامج توعوية وصحية وثقافية.

العمل في وحدات الرعاية المنزلية والمجتمعية.

المساهمة في إعداد السياسات الوطنية المتعلقة بكبار السن.

الانخراط في البحث العلمي والأكاديمي في مجال الشيخوخة والرعاية الاجتماعية.