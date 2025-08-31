قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من بيراميدز بعد هزيمة الأهلي في الدوري
هل يجوز تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادة أو ذكر أو صلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
ترامب يُنهي مبكرًا حماية كامالا هاريس بعد تمديد سري من «بايدن»
مستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة .. «الداخلية» تعلن خبرًا سارًا للمواطنين
«الغندور»: الإعلام الأهلاوي هاجمني بعد ما كشفت ضعف التحكيم بمباراة بيراميدز
سعر الدولار اليوم 31-8-2025
أسعار ومواصفات كيا سورينتو موديل 2025 في السعودية
دينا أبو الخير تحذر من مخاطر الرياء والشرك الخفي في الأعمال اليومية.. فيديو
استثمار في الإنسان وخدمة للمجتمع.. جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا لإدارة ورعاية المُسنين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
ياسر ريان: الزمالك أمامه فرصة ذهبية ضد دجلة لتوسيع فارق النقاط مع الأهلي
الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مستلزمات المدارس بأسعار مُخفضة .. «الداخلية» تعلن خبرًا سارًا للمواطنين

كلنا واحد
كلنا واحد
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية عن خبر سار للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، حيث قرّرت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية مع إستمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وكشف البيان أنه تم التوسع فى عدد المنافذ المشاركة فى المبادرة لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة - 113 شادر"رئيسى وفرعى" - 114 قافلة متحركة) بإجمالى 2931 منفذ.. على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1150) منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وزارة الداخلية كلنا واحد العام الدراسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

ترشيحاتنا

حبس

في سرقة شباك سلم .. تجديد حبس عاطل بالمقطم

أموال

قرار ضد 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه من شركة في السلام

المتهمين

ضبط عاطل وتاجر خردة في واقعة سرقة لوحات معدنية للسيارات| فيديو

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد