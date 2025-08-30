بفستان وردي..أحدث ظهور لـ بوسي من إجازتها الصيفية

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من إجازتها الصيفية.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

لفتت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل وردي وذا أكمام مكشوفة.

وانتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، كما تزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تركت بوسي شعرها منسدلًا على كتفيها واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.