مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

كشفت ايمان عبد اللطيف مذيعه صدى البلد تفاصيل جديدة في واقعة مؤلمة هزّت الرأي العام، فى وفاه الشابة إسراء كرم، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس حلوان"، قبل أيام من موعد زفافها إثر مضاعفات خطيرة تعرضت لها داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين، كانت إسراء تستعد لحفل زفافها المقرر في الثالث من سبتمبر، حين قررت الخضوع لجلسة تجميل عاديه، إلا أن الأمور أخذت منحى مأساويًا.

وفقًا لتصريحات شقيقها عبد الله كرم، فإن إسراء لم تكن تخضع لجلسات تجميل قبل ذلك وكانت هدفها تاخذ حقن لعلاج السيلوليت وليس حقن فيلر كما نشرت الاخبار ، ولم تكن معتادة على استخدام الفيلر، بل كانت تلك الجلسة الأولى لها من استخدام حقن معالجه الجلد استعدادًا ليوم زفافها. وأوضح شقيق اسراء أن المركز الذي قصدته لم يجرِ أي فحوصات أو تحاليل قبل الحقن، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة للإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وأكد عبد الله أن الطبيب قام بحقن إسراء بمادة يُشتبه في كونها مغشوشة، وفي مواضع خاطئة، ما أدى إلى توقف قلبها لأكثر من خمس دقائق داخل المركز، وتسبب في تلف شديد بالمخ.

وتم نقلها إلى المستشفى ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها ظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقررت إخلاء سبيل صاحب المركز لحين انتهاء التحقيقات، فيما طالبت الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

كما تم إيداع جثمان إسراء في مشرحة زينهم لعرضه على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة بدقه.