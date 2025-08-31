«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن المشكلة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تم حل جزء كبير من المشكلة، وتم عقد اجتماع لدراسة الحل بأن أي مقيم في الخارج أو سائح يتم فتح التليفون ولن يكون لمدة 3 أشهر فقط.

عدم إغلاق الهواتف

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب أنه تم التواصل مع وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة عدم إغلاق الهواتف الخاصة بهم، وخلال الفترة المقبلة سيتم إقرار عدم وقف الهواتف.



وأكد النائب أحمد بدوي على أنه طالما يحدث العميل البيانات لم يتم فصل الشريحة عن الهاتف، وسيتم حل المشكلة الخاصة بالأجانب والمواطنين المصريين المقيمين بالخارج في أسرع وقت.