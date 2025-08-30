قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تجبر ساعة أبل القادمة شركات الاتصالات الأمريكية على إطلاق شبكات الجيل الخامس؟

آبل
آبل
احمد الشريف

كشف تحليل حديث أن الإطلاق المرتقب لساعة أبل الجديدة الداعمة لشبكات الجيل الخامس قد يكون الحافز الذي يجبر شركتي الاتصالات العملاقتين في أمريكا، AT&T و Verizon، على الإسراع في استكمال بناء شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA) على الصعيد الوطني، وهي التقنية التي تمثل "الجيل الخامس الحقيقي" وتتفوق بها حاليًا شركة T-Mobile.

وعلى الرغم من مرور سنوات على بدء طرح الجيل الخامس، لا تزال T-Mobile هي الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تمتلك شبكة 5G SA كاملة على مستوى البلاد، بينما لا يزال منافسوها يعتمدون بشكل كبير على شبكات غير مستقلة ذات نواة من الجيل الرابع.

ما هي شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA) 

تُبنى شبكات 5G SA من الألف إلى الياء ببنية تحتية ونواة مخصصة بالكامل للجيل الخامس، مما يسمح بتقديم مزايا فريدة غير ممكنة على الشبكات غير المستقلة، وأهمها:

زمن استجابة منخفض جدًا (Low-latency): وهو أمر حاسم لتطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.

تقطيع الشبكة (Network Slicing): وهي تقنية تسمح بتقسيم الشبكة افتراضيًا إلى "شرائح" متعددة، كل شريحة مخصصة لخدمة معينة (مثل شريحة فائقة الموثوقية للمركبات المستقلة، وأخرى فائقة السرعة لبث الفيديو).

كيف يمكن لساعة ذكية أن تغير قواعد اللعبة؟

يكمن السر في تقنية جديدة تُعرف باسم "الجيل الخامس منخفض القدرة" (5G Reduced Capability - RedCap). تم تصميم هذه التقنية خصيصًا للأجهزة القابلة للارتداء التي لا تحتاج إلى سرعات إنترنت خيالية، ولكنها يمكن أن تستفيد من مزايا 5G الأخرى.

والنقطة الحاسمة هنا هي أن تقنية RedCap تعمل فقط على شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA).

وهنا يأتي دور آبل. تشير الشائعات بقوة إلى أن ساعة Apple Watch Ultra 3، المتوقع الكشف عنها في 9 سبتمبر، ستكون أول ساعة من آبل تدعم اتصال الجيل الخامس، ومن المرجح جدًا أنها ستستخدم تقنية RedCap.

ويقول ديف بولان، مدير الأبحاث في شركة Dell'Oro Group: "إذا كانت الشائعات صحيحة بأن آبل ستطلق ساعة 5G هذا الخريف، فقد يكون ذلك هو الوقت الذي تطلق فيه AT&T شبكة 5G SA للمستهلكين". بمعنى آخر، لن ترغب أي شركة اتصالات كبرى في أن تبدو غير قادرة على تشغيل أحدث وأهم ميزة في ساعة آبل الجديدة.

حافز لا مفر منه

في النهاية، سيتعين على AT&T و Verizon استكمال بناء شبكاتهما المستقلة عاجلاً أم آجلاً، لأن التقنيات المستقبلية مثل 5G-Advanced و 6G ستتطلب ذلك.

 لكن إطلاق منتج استهلاكي مرغوب بشدة مثل ساعة آبل الجديدة، والذي يعتمد حصريًا على هذه التقنية، قد يكون هو الشرارة التي تسرّع من هذا التحول الحتمي وتجبر عمالقة الاتصالات على اللحاق بالركب أخيرًا.

آبل ساعة آبل 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

صورة أرشيفية

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

ترشيحاتنا

أرشيفية

استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على حي النصر بغزة

السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بعيد النصر

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بعيد النصر التركي

أرشيفية

أنباء عن تكليف "محمد مفتاح" بأعمال رئيس الحكومة الحوثية

بالصور

9 علامات على اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد سن الأربعين

أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين
أعراض اختلال التوازن الهرموني لدى النساء بعد الأربعين

طريقة عمل كب كيك فانيليا

طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .
طريقة عمل كب كيك فانيليا .

أنباء وفاة دونالد ترامب تشعل السوشيال ميديا..وكلمة السر في هذا الدواء

حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب
حقيقة وفاة دونالد ترامب

أفضل تتبيلة للفراخ المشوية.. سر الطعم واللون المميز على سفرتك

طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية
طريقة تتبيل الفراخ المشوية

فيديو

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد