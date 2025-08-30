هل تجبر ساعة أبل القادمة شركات الاتصالات الأمريكية على إطلاق شبكات الجيل الخامس؟

كشف تحليل حديث أن الإطلاق المرتقب لساعة أبل الجديدة الداعمة لشبكات الجيل الخامس قد يكون الحافز الذي يجبر شركتي الاتصالات العملاقتين في أمريكا، AT&T و Verizon، على الإسراع في استكمال بناء شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA) على الصعيد الوطني، وهي التقنية التي تمثل "الجيل الخامس الحقيقي" وتتفوق بها حاليًا شركة T-Mobile.

وعلى الرغم من مرور سنوات على بدء طرح الجيل الخامس، لا تزال T-Mobile هي الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تمتلك شبكة 5G SA كاملة على مستوى البلاد، بينما لا يزال منافسوها يعتمدون بشكل كبير على شبكات غير مستقلة ذات نواة من الجيل الرابع.

ما هي شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA)

تُبنى شبكات 5G SA من الألف إلى الياء ببنية تحتية ونواة مخصصة بالكامل للجيل الخامس، مما يسمح بتقديم مزايا فريدة غير ممكنة على الشبكات غير المستقلة، وأهمها:

زمن استجابة منخفض جدًا (Low-latency): وهو أمر حاسم لتطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.

تقطيع الشبكة (Network Slicing): وهي تقنية تسمح بتقسيم الشبكة افتراضيًا إلى "شرائح" متعددة، كل شريحة مخصصة لخدمة معينة (مثل شريحة فائقة الموثوقية للمركبات المستقلة، وأخرى فائقة السرعة لبث الفيديو).

كيف يمكن لساعة ذكية أن تغير قواعد اللعبة؟

يكمن السر في تقنية جديدة تُعرف باسم "الجيل الخامس منخفض القدرة" (5G Reduced Capability - RedCap). تم تصميم هذه التقنية خصيصًا للأجهزة القابلة للارتداء التي لا تحتاج إلى سرعات إنترنت خيالية، ولكنها يمكن أن تستفيد من مزايا 5G الأخرى.

والنقطة الحاسمة هنا هي أن تقنية RedCap تعمل فقط على شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G SA).

وهنا يأتي دور آبل. تشير الشائعات بقوة إلى أن ساعة Apple Watch Ultra 3، المتوقع الكشف عنها في 9 سبتمبر، ستكون أول ساعة من آبل تدعم اتصال الجيل الخامس، ومن المرجح جدًا أنها ستستخدم تقنية RedCap.

ويقول ديف بولان، مدير الأبحاث في شركة Dell'Oro Group: "إذا كانت الشائعات صحيحة بأن آبل ستطلق ساعة 5G هذا الخريف، فقد يكون ذلك هو الوقت الذي تطلق فيه AT&T شبكة 5G SA للمستهلكين". بمعنى آخر، لن ترغب أي شركة اتصالات كبرى في أن تبدو غير قادرة على تشغيل أحدث وأهم ميزة في ساعة آبل الجديدة.

حافز لا مفر منه

في النهاية، سيتعين على AT&T و Verizon استكمال بناء شبكاتهما المستقلة عاجلاً أم آجلاً، لأن التقنيات المستقبلية مثل 5G-Advanced و 6G ستتطلب ذلك.

لكن إطلاق منتج استهلاكي مرغوب بشدة مثل ساعة آبل الجديدة، والذي يعتمد حصريًا على هذه التقنية، قد يكون هو الشرارة التي تسرّع من هذا التحول الحتمي وتجبر عمالقة الاتصالات على اللحاق بالركب أخيرًا.