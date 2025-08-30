روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزل المحلة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة
أول تصريح لأصغر إمام بالجامع الأزهر بعد فوزه بالمركز الثاني عالميا لحفظ القرآن في المغرب
كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح
قبل انطلاق حفله .. عمرو دياب يزور رئيس وزراء لبنان نواف سلام
وزير النقل يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث قطار مطروح
بعد الهزيمة أمام بيراميدز.. محمد يوسف يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة
قرار عاجل ضد سائق توك توك متهم بالتحرش بسيدة في مقابر الإمام الشافعي
‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا
مصطفى محمد يقود نانت للفوز على أوكسير في الدوري الفرنسي
بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية نظيفة في الدوري
البنوك تبحث تفعيل قرارات خفض الفائدة .. غدا
مفاجآت في اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر .. كيف يفكر العميد؟
بالصور

رنا عصمت

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف الذي ينتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، يحرص الكثيرون على تناول حلاوة المولد ولكن تسبب بعض الاضرار على مرضى السكر والضغط.

لذا قدم دكتور باسم خزام، استشاري امراض الباطنه و السكر و الكلى، عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، روشتة حلاوة المولد النبوي لتجنب أضراره.

بعض النصائح وطرق تناول الحلوى بشكل صحي لتجنب أضرارها :

- تناول قطعة واحدة من حلاوة المولد في اليوم الواحد.

- تقسيم القطعة إلى عدد من القطع الصغيرة وتناولها على فترات على مدار اليوم.

- التقليل من الوجبات الغذائية في ذلك اليوم.

- تناول الحلوى في الصباح لزيادة معدل الحرق في ذلك الوقت

- عدم تناول حلاوة المولد ليلا.

- ممارسة الرياضة بعد تناول قطعة الحلوى.

- تناول كم كبير من الماء للتخلص من السكر الموجود في الجسم.

