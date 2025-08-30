مع قرب حلول المولد النبوي الشريف الذي ينتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، يحرص الكثيرون على تناول حلاوة المولد ولكن تسبب بعض الاضرار على مرضى السكر والضغط.

لذا قدم دكتور باسم خزام، استشاري امراض الباطنه و السكر و الكلى، عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، روشتة حلاوة المولد النبوي لتجنب أضراره.

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

بعض النصائح وطرق تناول الحلوى بشكل صحي لتجنب أضرارها :

- تناول قطعة واحدة من حلاوة المولد في اليوم الواحد.

- تقسيم القطعة إلى عدد من القطع الصغيرة وتناولها على فترات على مدار اليوم.

- التقليل من الوجبات الغذائية في ذلك اليوم.

- تناول الحلوى في الصباح لزيادة معدل الحرق في ذلك الوقت

- عدم تناول حلاوة المولد ليلا.

- ممارسة الرياضة بعد تناول قطعة الحلوى.

- تناول كم كبير من الماء للتخلص من السكر الموجود في الجسم.