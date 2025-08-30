طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية ، أعتاد الجميع على الأحتفال بالمولد النبوي الشريف بتحضير الحلويات الشرقية، وبالأخص حلاوة المولد، مثل الحمصية والسمسية ليها مكانة خاصة لدى الجميع.

طريقة عمل الحمصية والسمسية

بدل من شرائها جاهزة بأسعار غالية، جربي تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة ومكونات على قد الإيد. النتيجة؟ طعم رائع وبشكل ومذاق أمن للشيف فاطمة حسن.

المكونات لطريقة عمل الحمصية والسمسية

أولًا: لعمل الحمصية

1 كوب حمص محمص غير مملح

¾ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة ماء

رشة فانيليا اختياري

ثانيًا: لعمل السمسية

1 كوب سمسم محمص

¾ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة ماء

رشة فانيليا أو قرفة حسب الرغبة

أولًا: تحضير الشربات الكراميل

في طاسة غير لاصقة، ضعي السكر مع الماء والعسل.

قلّبي على نار متوسطة بدون استخدام ملعقة حرّكي الطاسة نفسها برفق.

استمري حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي خفيف مش غامق عشان ما يمرّرش.

ضيفي رشة الفانيليا لو بتحبي.

أول ما الكراميل يبقى جاهز، ضيفي الحمص وقلّبي بسرعة عشان يتغلف كله.

صبي الخليط فورًا على ورقة زبدة أو سطح مدهون خفيف بالزيت.

افرديه باستخدام سكينة أو الشوبك وهو دافئ.

اقطعيه مربعات أو مستطيلات قبل ما يبرد تمامًا.

لتحضير السمسية

بنفس الطريقة، حضّري الكراميل.

ضيفي السمسم المُحمص وقلّبي بسرعة.

افردي الخليط وقطّعيه قبل ما يبرد.

نصائح مهمة