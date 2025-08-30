قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الحمصية والسمسية ، أعتاد الجميع على الأحتفال بالمولد النبوي الشريف بتحضير الحلويات الشرقية، وبالأخص حلاوة المولد، مثل الحمصية والسمسية ليها مكانة خاصة لدى الجميع.

طريقة عمل الحمصية والسمسية 

 بدل من شرائها جاهزة بأسعار غالية، جربي تحضيرها في البيت بخطوات بسيطة ومكونات على قد الإيد. النتيجة؟ طعم رائع وبشكل ومذاق أمن للشيف فاطمة حسن.

المكونات لطريقة عمل الحمصية والسمسية

أولًا: لعمل الحمصية

  • 1 كوب حمص محمص غير مملح
  • ¾ كوب سكر
  • 2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو عسل أبيض
  • 2 ملعقة كبيرة ماء
  • رشة فانيليا اختياري

ثانيًا: لعمل السمسية

  • 1 كوب سمسم محمص
  • ¾ كوب سكر
  • 2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو عسل أبيض
  • 2 ملعقة كبيرة ماء
  • رشة فانيليا أو قرفة حسب الرغبة

أولًا: تحضير الشربات الكراميل

  • في طاسة غير لاصقة، ضعي السكر مع الماء والعسل.
  • قلّبي على نار متوسطة بدون استخدام ملعقة حرّكي الطاسة نفسها برفق.
  • استمري حتى يذوب السكر ويتحول إلى لون ذهبي خفيف مش غامق عشان ما يمرّرش.
  • ضيفي رشة الفانيليا لو بتحبي.

طريقة عمل الحمصية والسمسية  

 طريقة عمل الحمصية والسمسية  
  • أول ما الكراميل يبقى جاهز، ضيفي الحمص وقلّبي بسرعة عشان يتغلف كله.
  • صبي الخليط فورًا على ورقة زبدة أو سطح مدهون خفيف بالزيت.
  • افرديه باستخدام سكينة أو الشوبك وهو دافئ.
  • اقطعيه مربعات أو مستطيلات قبل ما يبرد تمامًا.

 لتحضير السمسية

طريقة عمل الحمصية والسمسية  
  • بنفس الطريقة، حضّري الكراميل.
  • ضيفي السمسم المُحمص وقلّبي بسرعة.
  • افردي الخليط وقطّعيه قبل ما يبرد.

نصائح مهمة

  • حضري بسرعة بعد إضافة المكسرات، لأن الكراميل ينشف بسرعة.
  • عندما ينشف الخليط قبل ما يقطع، سخنيه ثواني بسيطة في الميكروويف أو الفرن.
  • احفظي الحمصية والسمسية في علبة محكمة الغلق للحفاظ عليها مقرمشة.
الحمصية والسمسية عمل الحمصية والسمسية المكونات لطريقة عمل الحمصية والسمسية طريقة عمل الحمصية والسمسية الحلويات الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حادث انقلاب ميكروباص

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد