بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

كشفت التحقيقات مع التيك توكر علياء قمرون، عن عدة مفاجآت صادمة في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل مثيرة في سياق نشأتها وظروف تحولها إلى صانعة محتوى، بالإضافة إلى الأرباح التي كانت تحققها من الفيديوهات.

سردت المتهمة تفاصيل نشأتها الاجتماعية، وسبب إقدامها على تقديم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرباح التي حققتها من الفيديوهات المنشورة على صفحاتها الشخصية.

وقالت قمرون أمام النيابة العامة: اشتغلت عاملة نظافة لمدة 6 شهور من شهر يونيو 2024 حتى يناير 2025 وبعد كده بعت مناديل وولاعات وبارفانات لحد ما سبت الشغل ده في مارس 2020 واشتغلت في التيك توك.

