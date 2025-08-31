سعر الدولار اليوم 31-8-2025

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-8-2025.

تحرك الدولار

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ إغلاق تعاملات الخميس الماضي في البنوكـ بعد صعود حجمه 5 قروش.

آخر تحديث لسعر الدولار

شهد آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.52 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع في بنكي "الإمارات دبي الوطني - القاهرة".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB و ميد بنك".

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، أبو ظبي الأول، البركة".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع في بنوك "نكست، العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع في بنوك “الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع في بنكي "HSBC، سايب".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.68 جنيه للشراء و48.885 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.